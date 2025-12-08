Katy Perry y Justin Trudeau ya no ocultan su amor; presumen viaje a Japón

Justin Trudeau y Katy Perry hicieron oficial su relación al compartir fotos juntos en Instagram durante un viaje a Japón.

La publicación llega días después de que el exprimer ministro japonés Fumio Kishida los llamara “pareja” en una foto en X.

los llamara “pareja” en una foto en X. La relación había sido objeto de rumores desde hace meses, con apariciones públicas en cenas, un yate y una discoteca en París .

. La noticia generó reacciones políticas y mediáticas, incluido un comentario irónico del analista Ian Bremmer sobre la “diplomacia” de Perry.

sobre la “diplomacia” de Perry. Ambos están recientemente separados: Trudeau de Sophie Grégoire en 2023 y Perry de Orlando Bloom en julio.

