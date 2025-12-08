Katy Perry y Justin Trudeau ya no ocultan su amor; presumen viaje a Japón
El exprimer ministro de Canadá y la cantante estadounidense confirmaron su relación en Instagram tras meses de rumores, causando revuelo político y mediático durante su visita a Japón.
Justin Trudeau y Katy Perry hicieron oficial su relación al compartir fotos juntos en Instagram durante un viaje a Japón.
- La publicación llega días después de que el exprimer ministro japonés Fumio Kishida los llamara “pareja” en una foto en X.
- La relación había sido objeto de rumores desde hace meses, con apariciones públicas en cenas, un yate y una discoteca en París.
- La noticia generó reacciones políticas y mediáticas, incluido un comentario irónico del analista Ian Bremmer sobre la “diplomacia” de Perry.
- Ambos están recientemente separados: Trudeau de Sophie Grégoire en 2023 y Perry de Orlando Bloom en julio.
