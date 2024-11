James Van Der Beek, protagonista de Dawson’s Creek, revela que tiene cáncer

El actor James Van Der Beek , conocido por interpretar a Dawson Leery en la serie de Dawson’s Creek (Amigos y amantes), de 47 años, reveló su estado de salud en entrevista luego de ser diagnosticado con cáncer.

La estrella de Hollywood, que saltó a la fama por la serie de los 90’s, señaló cómo recibió esta terrible noticia y cómo se vio obligado a revelar su estado de salud ante todo el mundo.

¿Qué dijo el actor James Van Der Beek?

En entrevista para la revista People, reveló que tiene cáncer colorrectal y dijo cómo ha lidiado con el diagnóstico dentro de su vida privada: “He estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, dijo el actor James Van Der Beek.

Además, dijo sentirse optimista tras se r diagnosticado de cáncer. “Hay motivos para estar optimista y me siento bien”, explicó el actor de la serie Vampirina. El actor señaló que se ha enfocado en pasar más tiempo con su familia.

Tengo cáncer colorrectal. He estado lidiando con este diagnóstico en forma privada y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi maravillosa familia. -James Van Der Beek

¿Cuáles son las series que abandonaría James Van Der Beek?

Ante su estado de salud, James Van Der Beek se ha mantenido trabajando activamente en la industria de la televisión y cine. Sin embargo, pese a ser diagnosticado con cáncer, se ha sometido a tratamiento y continúa actuando.

Entre sus más recientes apariciones en series ha sido en Walker, la serie de televisión de acción, y se prevé que James aparezca en la película Sidelined: The QB and Me, que se estrenará el 29 de noviembre de 2024.

De acuerdo con cifras de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, en el año 2020 se estimaron un millón 148 mil 515 casos de cáncer de colon colorrectal en todo el mundo. En México, cada año se registran cerca de 15 mil casos de personas diagnosticadas con cáncer de colon.

