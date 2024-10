La familia e hijos de Luis Enrique Guzmán tras el escándalo con Mayela Laguna

Luis Enrique Guzmán Pinal, hijo de la icónica actriz Silvia Pinal y del famoso cantante Enrique Guzmán, ha estado en el centro de la controversia tras el escándalo con su expareja Mayela Laguna. Recientemente, se reveló que Apolo no es uno de sus hijos, después de que pruebas de ADN confirmaran que ambos no compartían vínculos biológicos. No obstante, la familia de Luis Enrique Guzmán ya estaba conformada por dos personas clave.

¿Luis Enrique Guzmán no es el padre de Apolo?

El pasado 29 de octubre, un juez resolvió a favor de Luis Enrique Guzmán en un juicio de desconocimiento de paternidad, determinando que el pequeño Apolo no es su hijo biológico. Esta decisión ha sido un alivio para Guzmán, quien ha descrito el proceso como “una pesadilla de año y medio” y ha expresado su liberación del engaño del que fue víctima. Aunque doloroso, este fallo dicta que Apolo ya no llevará el apellido Guzmán en su nombre y no hay obligación de pagar manutención por parte de Luis Enrique.

¿Cuántos hijos tiene Luis Enrique Guzmán?

Luis Enrique no es nuevo en el papel de padre; ya que tiene dos hijas: Schersa y Giordana, fruto de su relación con la DJ Viridiana Din. Ambas jóvenes se han destacado en el ámbito artístico: Giordana es diseñadora de joyas y Schersa es tatuadora. A pesar de que ya no viven con él —Giordana actualmente reside en Europa—, mantienen un contacto constante y son una parte fundamental de su vida.

¿Con quién se casó la hija de Luis Enrique Guzmán?

Giordana Guzmán, de 32 años, se casó en abril de 2024 con el español Justin Engleen en una emotiva ceremonia que reunió a toda la dinastía Pinal Guzmán en la casa de su abuela, Silvia Pinal, ubicada en el Pedregal, San Ángel.

A través de Instagram, Ventaneando informó que Luis Enrique se encuentra más tranquilo después del resultado de la audiencia final del proceso de demanda por desconocimiento de paternidad, donde expresó en entrevista: “Lo importante es que hoy por hoy venció la justicia”. Asimismo, afirmó que ahora se encuentra en una etapa de “renacimiento” y que la aprovechará para “pasar más tiempo de calidad con mi familia”.

