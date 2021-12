Peregrinos son embestidos por un conductor sobre Tlalpan, hay heridos

Un grupo de peregrinos ciclistas fue embestido esta mañana por un conductor en la esquina de la calzada de Tlalpan y Erasmo Castellanos, en la colonia El Centinela, en Coyoacán.

Personal de atención de emergencias atiende a los peregrinos, que se dirigían a la Basílica de Guadalupe, que fueron atropellados por un conductor en presunto estado de ebriedad.

#AlertaADN | Un grupo de peregrinos fue embestido por una automovilista sobre calzada de Tlalpan. Hay al menos 6 personas heridas. #EsDeMañana con @MaxEspejel y @viridianahelo | https://t.co/aTkQJpnPTI pic.twitter.com/cCtnQgBD2c — adn40 (@adn40) December 5, 2021

Detienen a conductor que embistió a peregrinos en Tlalpan

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDM X, el conductor que arrolló a los peregrinos fue detenido por policías de la dependencia por causar lesiones a varios ciclistas integrantes de una rodada con rumbo a la Basílica de Guadalupe.

Versiones extraoficiales indican que hay al menos seis peregrinos heridos por lo que están siendo atendidos. Imágenes en redes sociales muestran a un grupo de personas tiradas sobre el asfalto con aparentes lesiones en varias partes del cuerpo.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia en Calz. de Tlalpan y Calz. de la Virgen, col. Avante, por incidente. No distraiga su atención al volante. #AlternativaVial División del Norte y Canal de Miramontes. pic.twitter.com/Yy5hlXqre2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 5, 2021

Nos informa @FiscaliaCDMX que hay una persona detenida como responsable del hecho. — Andrés Lajous (@andreslajous) December 5, 2021

Las víctimas, son ciclistas que se dirigían a la Basílica de Guadalupe #, cuando fueron embestidas. Se presume que el responsable conducía alcoholizado. #Tlalpan pic.twitter.com/B0jK5qCHOp — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 5, 2021

Peregrinos que visiten Basílica de Guadalupe deberán estar vacunados

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó el 29 de noviembre sobre el operativo que se desplegará en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, informó que los peregrinos que deseen visitar la Basílica de Guadalupe del 10 al 12 de diciembre deberán presentar el cuadro de vacunación completo y el uso obligatorio de cubrebocas.

Pidió no llevar a la celebración de la Virgen de Guadalupe a niños, niñas y adolescentes no vacunados. Afirmó que no se permitirá la pernocta, no se podrá permanecer en los atrios de la Basílica de Guadalupe ni al interior de los templos. La estancia de peregrinos no prestará servicios.

