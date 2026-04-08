Notas
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Ubicación de sedes y actividades en los PILARES de la alcaldía Cuauhtémoc
En los PILARES que hay en la capital puedes realizar actividades deportivas, talleres o aprender oficios.
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Balacera en Tepito deja muertos y lesionados en la alcaldía Cuauhtémoc
Primeros reportes recabados por adn Noticias, señalan que la balacera ocurrió en el cruce de Díaz de León y González Ortega en la zona de Tepito.
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Empresa anuncia vacantes en la alcaldía Cuauhtémoc, esta es la fecha de reclutamiento
Una de las vacantes de trabajo ofrece hasta 12 mil pesos mensuales; el reclutamiento se realizará durante abril y esto es lo que debes de saber.
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Derrumbe en San Antonio Abad: Alcaldía Cuauhtémoc acusa irregularidades de Gobierno CDMX en permisos de demolición
Alessandra Rojo de la Vega sostiene que un acuerdo de la Comisión de Reconstrucción permitió la obra pese a la negativa local por falta de medidas mínimas de seguridad.
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¡Se cayó el partido en el Cuauhtémoc! Puebla se queda sin España vs Chile rumbo al Mundial 2026
Aunque el España vs. Chile se canceló, Puebla aún tendrá futbol internacional: descubre qué selección mundialista sí visitará el Cuauhtémoc en mayo.
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Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc es agredida a golpes durante recuperación de espacios públicos
Alessandra Rojo de la Vega denunció que las agresiones fueron por parte de comerciantes ligados con la diputada morenista, Diana Sánchez Barrios.
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Caos vial en CDMX; bloqueos y protestas en Cuauhtémoc, Juárez y el Reclusorio Oriente hoy jueves 12 de febrero
Alerta vial en CDMX: marchas en Reforma y protestas en Iztapalapa marcarán este jueves; la ciudad espera 21 eventos que complicarán la movilidad hoy.
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Cateo en la Cuauhtémoc deja cuatro detenidos; aseguraron droga y armas de fuego
Carlos Gale “N”, uno de los detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc, es vinculado a un grupo delictivo que opera en el centro de la Ciudad de México
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Se registra balacera en local de caldos de gallina en la alcaldía Cuauhtémoc
Primeros reportes señalan que una mujer fue herida de bala al interior de un local de caldos de gallina sobre Calzada de Guadalupe en la alcaldía Cuauhtémoc.
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Balacera en Tepito deja dos muertos en la alcaldía Cuauhtémoc
Primeros reportes señalan que la balacera ocurrió en la esquina de Tenochtitlán y Eje 1 Norte; dos personas murieron dentro de Tepito en la colonia Morelos.
Videos
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Derrumbe del edificio en la alcaldía Cuauhtémoc | Ciudad
Se habla del derrumbe de un edificio en la alcaldía Cuauhtémoc (CDMX)el cual se debió alos daños estructurales previos desde los sismos de 1985 y 2017.
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Derrumbe en CDMX: Alcaldía Cuauhtémoc responsabiliza al Gobierno capitalino por el colapso
Tras el derrumbe en CDMX, la Alcaldía Cuauhtémoc señaló que el incidente es responsabilidad del Gobierno capitalino y pidió esclarecer las causas del colapso.
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Metrobús atropella a una mujer en el cruce de Av. Cuauhtémoc y Miguel Laurent colonia Del Valle
Servicios de emergencia se trasladaron a la zona de Av. Cuauhtémoc en la colonia Del Valle para atender a una mujer que fue atropellada por un Metrobús CDMX.
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Familiares y amigos de Leo y César bloquean Lázaro Cárdenas en la Cuauhtémoc
Leo y César fueron atropellados el 16 de febrero por una unidad RTP cuando circulaban en su bicicleta sobre una vialidad principal de la CDMX; aquí los detalles.
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Tráiler derribó tres postes de cableado en la alcaldía Cuauhtémoc
Información recabada por adn Noticias señala que los hechos ocurrieron en la calle Valentín Gómez Farías y Serapio Rendón en la colonia San Rafael.
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Atropellan a menor de edad en la calle Santa María la Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc
Paramédicos de Protección Civil atendieron a una menor tras ser impactada por un automóvil en la calle Santa María La Ribera en la alcaldía Cuauhtémoc.
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Incendio de cajas de cartón en la alcaldía Cuauhtémoc
Durante la madrugada de este martes se registró un incendio en un montículo de cajas de cartón para cerveza en la colonia centro, alcaldía Cuauhtémoc.
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Vecinos sorprendidos tras balacera en la colonia Cuauhtémoc
Los habitantes de la colonia Cuauhtémoc se mostraron sorprendidos por la balacera que se registró debido a que consideran segura la zona.
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Se registra balacera en la colonia Cuauhtémoc de la CDMX
Al menos 6 sujetos acusados de extorsión fueron detenidos en la colonia Cuauhtémoc de la CDMX; balacera entre policías y presuntos delincuentes dejó lesionados.
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Choque en la colonia Juárez moviliza a los cuerpos de emergencia en la alcaldía Cuauhtémoc
En el choque de la colonia Juárez estuvieron involucrados dos vehículos particulares; una mujer que viajaba a bordo de una camioneta resultó lesionada.