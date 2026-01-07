Notas
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Rescatan a casi mil animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa por presunto maltrato
Hacinamiento y desnutrición: autoridades confirman el grave estado de salud de 798 animales; te contamos qué pasará con ellos tras el operativo.
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Tribunal frena la entrega del predio en Cuajimalpa; Refugio Franciscano mantiene custodia de perritos
Pese a la sentencia original de devolver el predio, el Refugio Franciscano obtuvo un amparo para evitar el desalojo de los animales en la alcaldía Cuajimalpa.
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Desalojan refugio de perros y gatos en Cuajimalpa tras perder juicio con fundación
El conflicto entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck es de hace varios años y los perros y gatos están sufriendo la situación tras el desalojo del inmueble.
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Detienen a 5 personas y aseguran 900 dosis de droga en Cuajimalpa, CDMX
Durante un operativo en CDMX se logró detener a 5 personas por venta y distribución de droga; se les aseguraron decenas de dosis de distintos narcóticos.
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Transporte Álvaro Obregón-Cuajimalpa: Esto sabemos de la nueva red de movilidad en CDMX
Las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa en la CDMX anunciaron un plan de movilidad para crear un nuevo transporte público que una a las demarcaciones.
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En 12 horas suman 9 alerta amber en CDMX: 6 en la misma colonia de la alcaldía Cuajimalpa
La Fiscalía de la Ciudad de México activó 9 alerta amber por la desaparición de jóvenes en la capital; sin embargo, destacó que seis son de una misma colonia.
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Detenciones en CDMX: Tres hombres en Cuajimalpa por drogas y un posible narco en Cuauhtémoc
Las detenciones en CDMX dieron como resultado tres hombres en Cuajimalpa con droga y arma falsa, y un joven en Cuauhtémoc, posible narco de zona centro.
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Alerta púrpura en Cuajimalpa: Lluvias provocan inundaciones y deslaves
Servicios de emergencia de la Ciudad de México trabajan para combatir las inundaciones en Cuajimalpa por las fuertes lluvias que se han registrado.
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Video: Agreden a Rafael Montiel, candidato del PRI en las calles de Cuajimalpa, CDMX
Alito Moreno, dirigente del PRI, culpó a Morena por el ataque a través de redes sociales; Rafael Montiel es candidato a diputado local en Cuajimalpa.
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Así fue la renuncia de Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa al PRI
En conferencia de prensa el alcalde de Cuajimalpa anunció que renunciará al partido junto a más de 30 consejos del PRI y explicó que “algo muele mal”.
Videos
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Balacera en Cuajimalpa, CDMX deja una persona sin vida
La balacera se registró en el cruce de la Avenida Puerto México y la tercera cerrada de Puerto México en la colonia Zentlapatl en la alcaldía Cuajimalpa.
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Refugio Franciscano CDMX: Operativo rescata 936 Perros y gatos por maltrato y hacinamiento en Cuajimalpa
En un operativo judicial controvertido, el gobierno de CDMX rescata perros y gatos del Refugio Franciscano por condiciones deplorables, hacinamiento y maltrato.
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Socavón en calle Prolongación 16 de Septiembre en la alcaldía Cuajimalpa
Las fuertes lluvias dejaron un socavón de aproximadamente seis metros de longitud y una profunidad de tres metros.
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Vecinos de Cuajimalpa denuncian maltrato de 30 perros
Vecinos comentan que de un día para otro en lo que va de abril, llegaron a vivir a un predio todos estos canes que viven en un espacio reducido, sin condiciones de higiene.
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Paro en la UAM Azcapotzalco y Cuajimalpa por presunto abuso sexual
El paro en la UAM Azcapotzalco es en apoyo con la unidad Cuajimalpa donde también hay toma de instalaciones donde señalan abuso sexual a una alumna.
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VIDEO: Feria del Hongo en Cuajimalpa, no te la puedes perder
Este fin de semana se lleva a cabo la Feria del Hongo en la alcaldía Cuajimalpa, en donde los hongos están en la comida, pero también en las artesanías.
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Largas filas en jornada de vacunación COVID-19 a niños en Cuajimalpa
Desde muy temprano hay largas filas en esta sede de la alcaldía Cuajimalpa para la jornada de vacunación COVID-19 a niños y niñas de 10 y 11 años en la CDMX.
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Niños en jornada de vacunación COVID-19 en Cuajimalpa, CDMX
Desde muy temprano hay largas filas en esta sede de la alcaldía Cuajimalpa para la jornada de vacunación COVID-19 a niños y niñas de 10 y 11 años en la CDMX.
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Inicia la ‘Navidad Mágica’ en la alcaldía Cuajimalpa
Los vecinos de dicha alcaldía podrán tomarse la tradicional foto con Santa Claus.
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Linchamiento en Cuajimalpa
Un joven fue linchado por pobladores en Cuajimalpa, lo culparon de ser un presunto ladrón de niños.