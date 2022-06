Sheinbaum afirma que transportistas reciben bonos de hasta 6 mil pesos

Claudia Sheibaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó luego de bloqueos de transportistas que siempre ha estado abierta la puerta del diálogo “siempre hemos estado en un proceso de plática con los transportistas”.

La mandataria capitalina recordó que están pidiendo el aumento de entre tres y cinco pesos en la tarifa y reconoció que la CDMX es la tarifa más baja del transporte público del país, sin embargo, aseguró que se han dado apoyo a los transportistas desde 2020.

Afirmó que desde la pandemia y hasta la fecha no se aumentaron las tarifas y se les dio un apoyo ente 2020 y 2021 de 4 mil pesos mensuales o 6 mil pesos mensuales dependiendo del tipo de unidad y para 2022 el apoyo es de 4 mil 250 pesos mensuales y 6 mil 250, el poyo es entregado a través de una tarjeta que es un bono de combustible.

Transportistas no cumplieron con condiciones

Precisó que a cambio de ese apoyo, los transportistas tenían que cumplir una serie de condiciones que no se cumplieron como es que los choferes fueran uniformados, que la unidades tuvieran la cromática adecuada, que no hubiera vidrios polarizados, que ingresaran a un padrón, que no llevaran a una persona a un lado del chofer, tomarán cursos de capacitación y no manejaran a exceso de velocidad.

Sheinbaum afirmó que rechazan que el aumento sea por cinco pesos “que sepa la ciudadanía que siempre vamos a defender la economía y buscaremos una mejora en el transporte público consecionado de la CDMX”.

Conferencia de prensa 02/06/2022

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Lajous, informó que las 11:00 horas de este 2 de junio fueron liberadas las vialidades en el Norte, donde sufrió afectaciones, así como al Sur, Oriente y Poniente. El Servicio del Metrobús sufrió afectaciones pero al momento el servicio ya está restablecido en todas las líneas; por su parte, el Metro CDMX no presentó daños por los bloqueos de los transportistas.

Precisó que de 2020 a 2022 se han destinado mil 303 millones de pesos de apoyo en bonos de combustible al servicio concesionado a más de 17 mil unidades.

🚨 Transportistas liberan vialidades y marchan hacia el Zócalo. Así se encuentra en estos momentos la CDMX después del #Megabloqueo 👇 pic.twitter.com/91nQkg4S8T — adn40 (@adn40) June 2, 2022

