Transportistas protestan afuera de la Semovi en la CDMX

¡Tómalo en cuenta! Decenas de transportistas protestan la mañana de este martes 21 de junio afuera de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México (CDMX) sobre la Avenida Álvaro Obregón, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los transportistas, que rechazan el aumento de un peso a la tarifa aprobada recientemente, afectan la vialidad en la zona, por lo que se pide a quienes transiten por el lugar que tomen precauciones.

Transportistas dicen que aumento de un peso a la tarifa en CDMX

Previamente, integrantes de la Fuerza Amplía de Transportistas (FAT) realizaron una rueda de prensa en la que fijaron su postura respecto al incremento de un peso a la tarifa del transporte público que condicionó el Gobierno de la Ciudad de México a cuatro requisitos.

De acuerdo a los transportistas, el incremento de un peso es insuficiente para cubrir sus gastos operativos y para pensar en cambiar unidades, el cual es parte de los compromisos que solicita la autoridad.

Aumentan las solicitudes de licencia tipo C en la CDMX

Luego de los operativos al transporte público concesionado para verificar que el operador cuente con seguro y licencia de conducir tipo C vigente, use uniforme y no viaje con acompañante, la Semovi dio a conocer que se registró un incremento en las solicitudes para la renovación de esta clase de licencia en la Ciudad de México.

El pasado 15 de junio comenzaron los operativos de revisión en el transporte público luego del aumento de la tarifa de un peso en la CDMX. Los secretarios de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, anunciaron que incluso habrá sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones a las que se comprometió el gremio.

