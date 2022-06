Aumentan las solicitudes de licencia de conducir tipo C en la CDMX

Luego de los operativos al transporte público concesionado para verificar que el operador cuente con seguro y licencia de conducir tipo C vigente, use uniforme y no viaje con acompañante, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer que se registró un incremento en las solicitudes para la renovación de esta clase de licencia en la Ciudad de México (CDMX).

El pasado 15 de junio comenzaron los operativos de revisión en el transporte público luego del aumento de la tarifa de un peso en la CDMX. Los secretarios de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, y de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, anunciaron que incluso habrá sanciones para quienes no cumplan con las obligaciones a las que se comprometió el gremio.

En este contexto, se dio a conocer que el promedio diario de solicitudes hasta la semana pasada era 90 y ahora el número se elevó a 190 solicitudes desde el inicio de los operativos.

¿Cuáles son los requisitos para la licencia tipo C?

¡Atención! Para los interesados en renovar la licencia tipo C es necesario tener una serie de requisitos y acudir al módulo de licencias que se encuentra en Poniente 152, No. 1020, Col. Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

1. Formato llenado y firmado (se entrega en el módulo)

2. Pago: 2 años $1,619.00 (CLAVE: 09) y 3 años $2,431.00 (CLAVE: 11)



3. Identificación oficial vigente (INE, Cartilla Militar, Licencia Tipo “A” o Cédula Profesional)

4. Comprobante de domicilio, que puede ser teléfono, agua, predial o luz

5. Licencia vencida en caso de renovación

6. Certificado de estudios

7. Licencia de conducir en la que se acrediten 5 años de antigüedad

¿Cómo sancionarán al transporte público que no cumpla obligaciones?

Martí Batres dijo que los operativos de revisión al transporte público se llevarán a cabo por la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Instituto de Verificación Administrativa.

El funcionario agregó que las sanciones para el transporte público serán graduales dependiendo de la situación y son las siguientes:

Llevar la unidad al corralón

Suspender de manera temporal el servicio,

Pérdida de la licencia del manejo del conductor,

Pérdida de la concesión

Pérdida de la ruta para la organización de transportistas.

