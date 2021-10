Rector llama a sindicato de la UAM a regresar a clases presenciales

El rector José Antonio de los Reyes, rector general de la Universidad Autónoma de México (UAM) hizo un llamado al Sindicato Único de Trabajadores de la UAM (SITUAM) para el regreso presencial de sus labores, pues ya existen condiciones para un regreso seguro.

Esto debido a que el sindicato que se conforma personal administrativo se había negado al regreso de las actividades presenciales.

Sin embargo, durante la madrugada de este jueves 28 de octubre, el SITUAM acordó el regreso a las actividades laborales presenciales de un grupo de trabajadores, de tal suerte que se trata de personal de mantenimiento, intendencia, vigilantes y jardineros, así como médicos y enfermeras del servicio médico.

Toda vez que un segundo grupo estaría reincorporándose hasta el 8 de noviembre, en lo que horarios escalonados y jornadas laborales reducidas.





Además, los trabajadores deberán ser dotados de ropa de trabajo y equipo de protección como cubrebocas con tres capas de tela o KN95.

De acuerdo al rector, aunque hay condiciones de regresar a clases presenciales desde julio del 2020 cuando se vacunó a todo el personal educativo, sin embargo aun no se ha confirmado que esto ocurrirá el próximo 8 de noviembre.

Sindicato rechaza regreso a clases presenciales por considerarlo inseguro

Eel SITUAM dijo no a la propuesta de las autoridades de la UAM para el retorno a clases presencialesLuego de tres horas de negociaciones, en las que rechazó la propuesta de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para el retorno a clases presenciales.

Durante la reunión del lunes 25 de octubre pidieron que no haya represalias contra sus agremiados: “Exigimos ni un descuento a ningún trabajador, no represalias a la situación que hemos planteado. No estamos fuera de lugar, y no aceptamos presiones de nadie”, señaló Jorge Dorantes, secretario General del SITUAM.

