Gobierno CDMX prepara simulacro por sismo en septiembre

Este jueves 17 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX), informó que el próximo 19 de septiembre se realizará el simulacro por sismo 2023 en la capital del país.

Ante ello deberás prepararte para escuchar una vez más la alerta sísmica en la Ciudad de México y llevar a cabo los protocolos establecidos ante un supuesto movimiento telúrico de magnitud fuerte que podría causar daños materiales y por ende pérdida de vidas humanas.

Simulacro Nacional 2023 en la CDMX este 19 de abril

De acuerdo con la SGIRPC CDMX, el simulacro por sismo en la capital del país se realizará a la 11:00 de la mañana del martes 19 de septiembre con el objetivo de que los habitantes de la Ciudad de México estén preparados ante un terremoto que posteriormente pueda poner en riesgo sus vidas.

¿Qué se hace en caso de sismo?

Un simulacro es un ensayo o práctica para saber cómo se debe actuar en caso de una emergencia. Esto ayudará a las personas a estar entrenados para actuar correctamente para así poder salvar su vida y la de sus familiares.

Según el Gobierno de la CDMX, los pasos a seguir en un sismo son los que se presentan a continuación:

- Al sonar la alerta sísmica mantén la calma.

-En caso de estar en un piso alto y no tienes tiempo de salir colócate en la zona establecida como de menor riesgo.

-Si puedes, apaga interruptores de luz, cierra llaves de paso de agua y gas.



-No corras, no grites y no empujes. Muchos accidentes ocurren durante una evacuación desordenada.

Si es que no pudiste evacuar repliégate, aléjate de ventanas, muebles, espejos y objetos pesados. En caso de que haya infantes o personas de la tercera edad ayúdales a replegarse o a mantenerse de pie.

Durante el sismo no uses de las escaleras o de elevadores, y evacúa el inmueble hasta que el movimiento telúrico haya concluido. Después de que acabe el temblor, se recomienda utilizar las redes sociales para avisar que estás bien.

¿Por qué hay simulacros en México?

México comenzó a poner en práctica simulacros de sismos luego de la víctimas registradas en 1985, año en que se registró uno de los movimientos telúricos más fuertes en la historia del país. Ocurrió el 19 de septiembre y tuvo como epicentro las costas de Michoacán a una profundidad de 15 kilómetros.

El fuerte sismo fue percibido en el centro, sur y occidente de la nación, ocasionando más de 30 mil heridos, 150 mil damnificados, 30 mil viviendas destruidas. La cifra oficial fue de 6 mil decesos, sin embargo, se habla que se registraron más de 20 mil.

