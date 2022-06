Silvio Rodríguez reunió a 100 mil personas en el Zócalo

La lluvia no fue motivo para suspender o a minorar la asistencia de los admiradores del cantautor cubano Silvio Rodríguez, quien cantó ante un Zócalo lleno y volvió a interpretar la canción que le dedicó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo a la propia jefa Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el Zócalo se congregaron 100 mil personas las cuales unieron sus corazones a cuba, a través de las canciones.

Silvio Rodríguez vuelve a dedicar una canción a AMLO.

Qué hermoso se ve nuestro Zócalo con 100 mil personas cantando a Silvio Rodríguez. 🫶 pic.twitter.com/DFEBOFt9bR — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 11, 2022

Durante la presentación del cubano, este recordó que hace unos días, durante su concierto en el Auditorio Nacional dedico una canción a Andrés Manuel.

Hoy se la dedico nuevamente y también se la dedico a todos los mexicanos que creen que es posible un futuro mejor.

Esta noche 100 mil personas nos reunimos en el #ZócaloCapitalino para cantar junto a Silvio Rodríguez. 🎻🎶



El trovador cubano nos deleitó y contagió del espíritu de lucha que tanto lo caracteriza. ✨♥️



¡Gracias por acompañarnos! pic.twitter.com/rRL8nPkfc8 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 11, 2022

¿Cuál fue la canción que Silvio Rodríguez le dedicó a AMLO en el Auditorio?

Se trata de la canción El Necio, la cual también se la dedico a todos los mexicanos.

¿Qué dice la canción de “El Necio”?

Para no hacer de mi ícono pedazos

Para salvarme entre únicos e impares

Para cederme lugar en su parnaso

Para darme un rinconcito en sus altares

Me vienen a convidar a arrepentirme

Me vienen a convidar a que no pierda

Me vienen a convidar a indefinirme

Me vienen a convidar a tanta mierda

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo quiero seguir jugando a lo perdido

Yo quiero ser a la zurda más que diestro

Yo quiero hacer un congreso del unido

Yo quiero rezar a fondo un “hijo nuestro”

Dirán que paso de moda la locura

Dirán que la gente es mala y no merece

Mas, yo partiré soñando travesuras

Acaso multiplicar panes y peces

Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá Dios, que será divino

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví, como viví

Yo me muero como viví

