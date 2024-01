Así es el modus operandi de secuestros en Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro es uno de los transportes más utilizados en la capital del país y desafortunadamente se han registrado diversos incidentes, pero recientemente se hizo viral el caso de un posible secuestros en Metro CDMX.

Mediante redes sociales se hizo viral un video en el que un conductor del Metro CDMX narra el modus operandi de un posible secuestrador.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Intentan secuestrar a joven en Metro CDMX

De acuerdo con la narración del conductor del Metro CDMX , al llegar a la estación San Juan de Letrán con dirección a Garibaldi, una joven le sonrió y lo saludó.

Según el operador, el andén se encontraba lleno y al abrir la cabina, una chica se le acercó y le dijo “papá, qué bueno que te encontré" y lo abrazó.

En ese momento el conductor del Metro CDMX quedó desconcertado pero cuando la joven lo abrazó le susurró “ayúdame”, así que comprendió que la joven se sentía en riesgo.

Ante ello, el conductor respondió “hija, ¿cómo estás?, ¿qué vas a hacer allá con todos los usuarios?, ¡vente!”.

Modus operandi de secuestros en Metro CDMX

Hombre amenazó con un cuchillo a la joven

Cuando la joven se subió a la cabina con el conductor, presuntamente le contó que un hombre que se había quedado en el andén la amenazó con un cuchillo para que lo siguiera, pero en ese momento arribó el convoy y la joven vio una oportunidad de salvarse al acercarse al operador.

Según el conductor del Metro CDMX la joven permaneció en la estación Garibaldi hasta que llegó su familia.

Además, aprovechó para hacer un llamado a los padres para que esten al pendiente de sus hijos.

Usuarias cuentan historias de intentos de secuestro en el Metro CDMX

El video que publicó el conductor en TikTok se hizo viral rápidamente y muchas usuaruas aprovecharon para contar sus experiencias.

Varias mujeres señalaron haber sentido miedo mientras viajaban en el Metro CDMX y fingieron conocer a alguien para poder escapar de la riesgosa situación.

“A mí me pasó al revés, una mujer se me acercó y me dijo: ‘Hola, ¿cómo estás?’, y me susurró: ‘un hombre te viene siguiendo’”, “siempre le he dicho a mi hija que si pasara por algo así, grite, se jalonee, por qué más vale que quede ahí, a qué nunca sepamos de ella, es así”, comentaron algunas usuarias.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.