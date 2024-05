Se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex por ozono

La contaminación no para en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer en su informe de las 15:00 horas que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex), por lo que continúan las restricciones vehiculares del Doble Hoy No Circula.

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico en la estación Cuajimalpa (CUA) se alcanzó una concentración de contaminantes de 117 partes por billón (ppb) de ozono.

La CAMe indicó que las condiciones meteorológicas para el Valle de México siguen siendo adversas para la dispersión de los contaminantes del aire, debido a que hay viento débil y cielo despejado, lo que resulta en radiación solar intensa y temperaturas mayores a los 30°C.

#ComunicadoCAMe | 15:00h

📢Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Más detalle en https://t.co/1xcYzHwWBT pic.twitter.com/r3fqVpgadN — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 26, 2024

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

La Comisión Ambiental pidió a la población seguir las recomendaciones para la protección de la salud y la reducción de emisiones:



Reducir el uso del automóvil

Facilitar y continuar el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

Reducir el uso de combustibles en casa acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

📌#RecomendacionesCAMe

Durante esta #TemporadaDeOzono reduce tus emisiones de contaminantes ¿cómo lo puedes hacer?

👉Evita el uso de aerosoles, solventes o pinturas, estos generan emisiones de compuestos que producen 𝐨𝐳𝐨𝐧𝐨 y afectan la calidad del aire.#CuidaTuSalud pic.twitter.com/latv6hyfNF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 26, 2024

¿Qué autos no circulan este lunes 27 de mayo?

Con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes, mañana lunes 27 de mayo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, algunos autos. A las 20:00 horas la Comisión publicará un nuevo comunicado con la información completa.

Aunque la medida aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

En adn40 te mantendremos actualizado.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn40 en Google News!