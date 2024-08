En este regreso a clases así puedes consultar el saldo de Mi Beca Para Empezar 2024 en la app y vía WhatsApp

Las y los niños de preescolar, primaria y secundaria regresaron a clases este lunes; aún faltan útiles escolares y otras cosas por comprar. Si eres beneficiario de Mi Beca Para Empezar 2024 , te decimos cómo consultar tu saldo para que lo ocupes en todo lo que necesites en este inicio de ciclo escolar 2024-2025.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) de la Ciudad de México (CDMX) comenzó con la dispersión de los apoyos económicos el pasado 15 de agosto para beneficiarios de continuidad, con registro y datos actualizados al 30 de junio en la Cuenta Llave CDMX.

No obstante si aún no formas parte de este programa, no te preocupes, pues puedes realizar tu registro a partir de hoy 26 de agosto y hasta el 30 de septiembre; de esta forma los recursos comenzarán a llegarte en el mes de octubre.

¿Cómo consultar el saldo de Mi Beca Para Empezar 2024?

Para toda la gente que desea hacer la consulta de saldo en la Tarjeta de Mi Beca Para Empezar 2024, aquí te decimos cómo checar. Recuerda que los apoyos por nivel educativo son los siguientes:



Preescolar 970 pesos

Primaria mil 100 pesos

Secundaria mil 180 pesos

CAM Laboral mil 150 pesos

Pasos para revisar el saldo de Mi Beca Para Empezar

App

Mediante la aplicación “Obtén Más” , la cual está disponible en Google Play o App Store se puede consultar el saldo, así como realizar pagos con códigos QR en comercios participantes.



Descarga la app Obtén Más en Play Store o App Store Ingresa a la app con tu correo electrónico y NIP registrados en Mi Beca Para Empezar Selecciona el apartado con la leyenda “tarjeta digital” y dar click en la opción de “activar” Busca la opción “vincular con tarjeta la tarjeta física” y seleccionarla Escanear el código de barras o capturar los 16 dígitos ubicados al reverso de la credencial

Plataforma

Ingresar al sitio web oficial mediante este link Da click en el apartado “beneficiario” y posteriormente selecciona el ícono de pesos El sistema te mostrará el saldo disponible

Consulta tu saldo de Mi Beca Para Empezar fácilmente

Para que los beneficiarios estén enterados del momento en que ya pueden disponer de su apoyo para útiles y uniformes escolares pueden llamar al número 55 8890 2999.

Otra forma fácil de consultar el saldo de Mi Beca Para Empezar 2024 es a través de WhatsApp:



Registra el siguiente número: 55 63 58 80 50

Abre WhatsApp, busca el número que registraste y selecciona el contacto

Envía la palabra “saldo” y coloca los dígitos de la tarjeta

¡Listo! A continuación recibirás un mensaje con la información y el estatus del apoyo Mi Beca para Empezar.

