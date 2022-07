¿Cuándo se publican los resultados de admisión a la UNAM?

En enero la UNAM lanzó la convocatoria para su proceso de selección a nivel licenciatura y en mayo más de 197 mil aspirantes presentaron su examen de admisión del cual se darán a conocer los resultados este mes de julio.

Así como el año pasado este 2022 el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2022 en el Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) solo se realizó un único examen para ingresar a alguna de las 132 carreras que ofrece esta casa de estudios, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19.

¿Cuándo y cómo consultar los resultados de la UNAM 2022?

Los resultados el Concurso de Selección Ingreso a Licenciatura 2022 en el Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) de la UNAM se publican el 22 de julio 2022 en el sitio www.dgae.unam.mx .

Recuerda que los aspirantes deben tener a la mano el número de folio con el que se llevó a cabo el proceso, pues será solicitado para consultar el resultado.

Además si eres seleccionado será necesario que lleves a cabo el examen diagnóstico de inglés entre el 22 y 29 de julio y que respondas la hoja de datos estadísticos, para obtener tu diagnóstico del examen.

Inscripciones a la UNAM

Si fuiste seleccionado no olvides que a partir del 25 de julio y hasta el día primero de agosto, en TU SITIO deberás imprimir tu documentación de ingreso. Esta documentación solo estará disponible durante estas fechas.

Si no tienes alguno de los documentos que se requieren o se encuentran en mal estado, deberás solicitar su reposición o duplicado a la instancia correspondiente y lo antes posible pues si no los entregas en tiempo y forma no podrás completar tu inscripción aun cuando hayas resultado seleccionado.