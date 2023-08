Gobierno CDMX presenta decálogo de autocuidado nocturno en bares y antros

Después del homicidio del empresario Iñigo Arenas Saiz , así como los presuntos casos relacionados con “Las Goteras”, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el “Decálogo de Autocuidado Nocturno” en bares y antros, que tiene el objetivo de que los visitantes cuiden su integridad, su bebida y estén siempre al pendiente de su entorno.

En conferencia de prensa, el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, mencionó que el decálogo de autocuidado nocturno para bares y centros nocturnos, es una estrategia en alianza con el sector privado para incrementar la seguridad de los habitantes de la capital y todos aquellos que acuden a estos lugares para divertirse.

Martí Batres informó que esta guía complementa las acciones del Gobierno de la CDMX,en materia de seguridad, para que todas las personas de la capital tengan información adecuada sobre como autoprotegerse durante sus visitas a centros nocturnos.

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, mencionó que se han observado algunas de las prácticas ilegales durante estos cuatro años y es por ello que, para prevenir a la población de estas actividades, se presenta este decálogo.

Destacó que uno de ellos es el “canasteo” o “spiking”, que es una práctica que se realiza en bares y antros que consiste en verter sustancias químicas en bebidas o alimentos para que la víctima pierda la conciencia y poder así robarle o abusar sexualmente de ella.

La mayoría de las víctimas suelen ser aquellos que tienen entre 21 a 25 años de edad y de 26 a 30 años. Del total de ellas, el 66% de las personas que sufren este delito son mujeres. El lugar más recurrente en donde esto ocurre es en los bares, seguido de en casa de un amigo o amiga.

¿Qué hacer en caso de asistir a bares y centros nocturnos?

El Decálogo de Autocuidado Nocturno establece 10 puntos que los consumidores y visitantes de bares y antros deben seguir para que no sean víctimas de este delito:

-Planea tu salida

-Consume responsablemente

-Cuida tu bebida

-Observa tu entorno

-Liga de manera segura: No proporciones información personal.



-Mira tu reloj

-Checa tu cuenta

-Usa taxi seguro

-Ten cuidado com el after

-Si sufres depresión, el consumo de alcohol no es la solución

Te presentamos el Decálogo del autocuidado nocturno. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para mantenerte segura o seguro durante una salida a un centro nocturno de la Ciudad de México.

Asambleas informativas en alcaldías de la CDMX

Dunia Ludlow Deloya, subsecretaria de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, dijo que se realizarán asambleas vecinales en las zonas que cuentan con una alta concentración de bares, antros o establecimientos con actividad nocturna.

Comenzarán en alcaldía Cuauhtémoc, en la Roma, La Condesa; en Miguel Hidalgo, Polanco; en Álvaro Obregón, en avenida de La Paz, para que los vecinos denuncien cuáles son los locales que afectan al entorno. Esto se realizará con denuncias que serán anónimas.

