¡Ya es viernes! Y así aplicará el Hoy no Circula 16 de agosto

Antes de que pienses a qué parte vas a ir a gastar tu quincena, checa si tu auto aplicará dentro del Hoy No Circula del 16 de agosto. Atiende las recomendaciones y conoce otras alternativas de transporte disponibles en la Ciudad de México y Estao de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), reveló que autos no podrán circular durante este viernes por las calles del Valle de México. Si quieres evitar multa revisa si tu auto no entrará dentro de estos lineamientos.

¿Qué autos aplican el Hoy No Circula del 16 de agosto?

Antes de siquiera agarrar las llaves deberías verificar si tu auto no entrará dentro del Hoy No Circula del 16 de agosto. Checa que engomado tu auto, últimos digitos de placas y holograma.

Estos son los vehículos que no podrán transitar en las calles del Valle de México por el programa de la CAMe este viernes:

Engomado Azul



Placa 9 y 0



Holograma 1 y 2, y permisos ¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Autos que sí podrán circular este viernes 16 de agosto

Los autos que podrán excentar del Hoy No Circula serán los vehículos con holograma 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

Alternativas al Hoy No Circula del 16 de agosto

Si te tocó la mala suerte de que tu auto no aplicara dentro del Hoy No Circula del Valle de México puedes optar por algunas alternativas de transporte como:

Metrobús



Metro CDMX



Ecobici



Cablebús



Mexicable



Camión



Tren Ligero



Taxi

Recuerda que el Hoy No Circula continuará vigente de 5:00 a 22:00 horas de este viernes 16 de agosto