Estos autos descansan el Hoy No Circula el 4 de septiembre

Si te vas a arrancar en tu auto para ir a la escuela o al trabajo, antes deberías verificar que tu auto entre dentro del Hoy No Circula este 4 de septiembre que aplica en la Ciudad de México y el Estado de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué autos aplican en el Hoy No Circula del 4 de septiembre?

Si tienes que salir en carro tienes que tomarte unos minutos para checar que el engomado del automóvil, los últimos dígitos de tu placa y el holograma no estén señalados en el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ).



Placas 3 y 4



Engomado rojo



Holograma 1 y 2

El programa estará vigente de las 05:00 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo que si te quieres evitar multas o que se lleven tu auto al corralón.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Ksf1fDGXJH — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 1, 2024

Calendario completo Hoy No Circula

La CAMe asimismo publicó el domingo el calendario del Hoy No Circula y reveló que autos no podrán circular esta semana:

Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6

Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Alternativas del Hoy No Circula

Si no te toca circular con motivo del Hoy No Circula, puedes optar por usar alguna de estos transportes públicos:



Metrobús

Metro CDMX

Ecobici

Cablebús

Mexibús

RTP

Tren Ligero

Taxi