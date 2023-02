¿Por qué la gente no usa los puentes peatonales?

Se estima que en México mueren cada día alrededor de 40 personas atropelladas o a consecuencia de accidentes vehiculares, pese a ello, la gente no usa los puentes peatonales por diversas razones, la más frecuente es que por el arroyo vehicular es más rápido.

De acuerdo a los especialistas, la gente no usa los puentes peatonales porque no son accesibles para la mayoría de la población, además de que no son funcionales en los cruces más frecuentes, de ahí que la gente prefiere pasar por las “cebras” marcadas en las calles. A decir de los usuarios, pasar los puentes peatonales es un camino más largo y es más rápido pasar por abajo. Para algunas personas que no son necesariamente mayores, implica un esfuerzo que les repercute en dolores de ciática o rodillas.

Es por ello que prefieren pasar por abajo, sin embargo, la vialidad es un espacio que se pelea todos los días por peatones y automovilistas, ya que unos intentan ganarle el paso a los coches y los otros no respetan del todo el semáforo.

Los cruces seguros deberían ser prioridad

Aunque los cruces seguros deberían ser prioridad, los puentes peatonales no son la mejor solución vial para los peatones, ya que estos solo permiten que los vehículos puedan mantener un flujo constante sin detenerse.

Cabe mencionar que estas estructuras funcionan muy bien para atravesar vías rápidas como Periférico o Circuito Interior, pero en avenidas menores o ejes viales, obligan a los peatones a modificar sus trayectos, haciéndolos más complicados y cansados; en muchas ocasiones, quedan muy lejos del cruce que necesitan pasar.

Además no son funcionales para adultos mayores o personas con discapacidad, ya que no tienen un diseño accesible, para que cualquier persona independientemente de su edad y condición de movilidad, los pueda utilizar.

De ahí que lo ideal sería tener cruces seguros a nivel de calle, pero mientras no existan, lo mejor tratar de utilizar los peatonales.

Estos son los cruceros más peligrosos en la CDMX

Vivir en la CDMX es peligroso, pero habría sumarle que el hecho de ser un peatón, pues pese que los cruceros y las cebras están bien marcadas, no son respetados por los automovilista ni por el transporte público.

De acuerdo a la Secretaría de Movilidad, en los cruceros que se enlistan abajo se reportan entre 5 y 8 siniestros al mes, sin embargo hay más de 166 mil 980 cruceros en toda la ciudad, de estos, 6,680 están considerado de alto riesgo, aunque 10 de ellos concentran el mayor número de percances. Mira aquí el listado de los cruceros más peligrosos.

