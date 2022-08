Reactivan programa ‘Médico En Tu Casa’ en la Miguel Hidalgo en CDMX

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reactivó el servicio del programa “Médico En Tu Casa” para que pobladores de las colonias más vulnerables puedan acceder a servicio médico.

Luego de más de tres años que el programa “Médico En Tu Casa” fuera desmantelado en la capital del país, Mauricio Tabe, señaló que la reactivación de dicho programa, instaurado en el mandato de Miguel Ángel Mancera, cuando fue jefe de Gobierno de la CDMX, se debió al alto número de peticiones vecinales que solicitan apoyo a la alcaldía en materia de atención médica.

Durante la presentación de dicho programa, el funcionario señaló que los gobiernos de las alcaldías no se pueden quedar de brazos cruzados, “ni decir ‘a mí no me toca’, le tenemos que entrar al quite y por eso asumimos el programa “Médico En Tu Casa” como un compromiso para resolver estas necesidades de la población”.

Los servicios de salud en nuestro país están abandonados, pero en Miguel Hidalgo hacemos la diferencia con #MédicoEnTuCasaMH🩺 en tiempos tan difíciles llevamos a las colonias servicios médicos, odontológicos y de nutrición totalmente GRATIS. pic.twitter.com/nFYuTPYgzy — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) August 31, 2022

Además el edil subrayó que actualmente hay una carencia en los sistemas de salud, como el desabasto de medicamentos y el bajo presupuesto destinado al sector, por ello “Médico en Tu Casa” es para resolver esas necesidades de la población.

En el evento también estuvo presente, el senador Miguel Ángel Mancera, quien destacó que en su momento ‘Médico En Tu Casa’ fue evaluado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por la Universidad de Harvard, así como por las universidades de San Francisco y de California, obteniendo resultados muy positivos.

Agregó que el programa fue implementado en otros países como Guatemala, Cuba, Kuwait, Colombia y en varios estados de la República Mexicana.

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega, directora General de Desarrollo Social de la alcaldía, recordó que la emergencia sanitaria por la COVID-19 dejó en estado de vulnerabilidad a muchas personas, por lo que este programa busca mitigar esas necesidades.

“Médico En Tu Casa” estará integrado por tres médicos, dos odontólogos, un nutriólogo y una enfermera, recorrerá las colonias más necesitadas de la alcaldía Miguel Hidalgo.