Hoy No Circula Sabatino del 29 de abril en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula Sabatino establece para evitar multas que este quinto sábado del mes, los autos que no deben transitar para este 29 de abril de 2023 en Ciudad de México y Estado de México son los siguientes:

Holograma 1: con terminación de placa en número IMPAR, es decir, terminación 1, 3, 5, 7 y 9.



Todos los de holograma 2 con cualquier terminación de placas.



Todos los autos foráneos, de todos los engomados, de todas las terminaciones.



¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

Estos son los 18 municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula sabatino?

El programa Hoy No Circula Sabatino establece que los autos con holograma 1 deberán descansar dos sábados al mes; los que cuentan con placas impares no circulan el primer y tercer sábado del mes, mientras que los que tienen matrícula par no deben transitar el segundo y cuarto sábado.

Los automóviles que cuentan con holograma número 2 deberán descansar todos los sábados sin excepción.

Para quienes no obedecen las medidas del programa Hoy No Circula CDMX y Edomex podrían recibir una multa de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en la Ciudad de México va de mil 509.80 pesos a 2 mil 264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de mil 460.80 pesos.

