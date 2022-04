INAH descarta daños a piezas de Museo de Antropología por performance

El Instituto Nacional de Antropología e Historia ( INAH ) descartó que existan daños al patrimonio cultural resguardado en el Museo de Antropología derivados de las acciones no autorizadas del 31 de marzo hechas por el artista Pepx Romero.

En conferencia con medios de comunicación, el director general del INAH y el titular del Museo Nacional de Antropología (MNA) detallaron que luego de las revisiones llevadas a cabo por especialistas se concluyó que ninguna de las 30 piezas presentaron afectaciones.

Un performancero de nombre Pepx Romero decidió ir al @mna_inah a lamer y a besar algunas piezas de la colección como parte del proyecto Mexique 2022 con el fin de cuestionar la venta de piezas arqueológicas en subastas, en especial la de Casa Drout? Qué opinas de esta acción? pic.twitter.com/RVV0kbj8pH — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) April 5, 2022

Al no haber deterioro en las piezas, dijeron que no “hay materia constitutiva del delio” en contra de Pepx Romero . No obstante, sí ejercerán medidas desde la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH.

Lo anterior implicará que Pepx Romero pague los derechos correspondientes por el uso de imágenes del patrimonio arqueológico mexicano en el performance que difundió, o que en caso contrario, las retire inmediatamente de cualquier plataforma de divulgación.

El director del MNA reiteró que las acciones de Pepx Romero no tenían autorización desde el recinto, por ello, explicó, es que el artista y sus tres acompañantes procedieron a realizar sus grabaciones en un esquema planeado y que repitieron en cinco salas del museo: Oaxaca, Mexica, Teotihuacan, Tolteca y Culturas del Golfo.

#Entérate 📰 Autoridades del @INAHmx descartan daños al patrimonio del @mna_inah por performance no autorizado



🔹Se redoblarán los esfuerzos de vigilancia sin que ello suponga que deje de ser un espacio amable y ameno con sus visitantes.



Detalles ➡️ https://t.co/w9YS71w6z1 pic.twitter.com/ot4vbUFks2 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) April 7, 2022

Artista lame y besa piezas del Museo de Antropología

La cuenta de Instagram Obras de Arte Comentadas difundió el video del artista Pepx Romero en donde se le ve besar y lamer las piezas del acervo del Museo de Antropología.

El acto forma parte de un performance en el que cuestiona la venta de objetos históricos del país en subastas extranjeras, sin importar la relevancia histórica de las mismas dentro de la cultura mexicana.

Más adelante, el artista aseguró que en los últimos años se han vendido más de 100 piezas de arte precolombino, de las cuales más del 90% eran parte del patrimonio cultural de México.



