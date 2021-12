SSC reporta afluencia de 42 mil peregrinos a la Basílica de Guadalupe

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que hasta la media tarde de este viernes 10 de diciembre se reportó una afluencia de 42 mil peregrinos sin mayores incidentes en la Basílica de Guadalupe.

Cabe recordar que se entre el 10 y el 12 de diciembre se espera una afluencia de 4.2 millones de peregrinos al recinto Mariano.

Las tradiciones definen una parte de nuestra identidad, para garantizar su expresión con seguridad,hoy instalamos el puesto de mando del #OperativoBasílica2021. Participan 3000 policías que garantizarán el orden y seguridad a feligreses y habitantes de la zona. pic.twitter.com/Gl1iUWooMx — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2021

Esto lo dio a conocer durante el operativo de la SSC en las que se han desplegado 3 mil 100 efectivos policiales y 220 vehículos oficiales, así como dos ambulancias y nueve paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) para el resguardo, apoyo y auxilio de los feligreses y la ciudadanía en general que habita o transita por la zona.

Aunado a ello, se realizan sobrevuelos de prevención y vigilancia en la zona norte de la ciudad, para informar de manera oportuna cualquier incidente o afectación que se observe desde el aire

Cabe recordar que debido a la llegada de los peregrinos a la Basílica de Guadalupe, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantiene cerrado el cruce de la Calzada de Guadalupe y la calle Garrido; la Calzada de Guadalupe y la calle Cuauhtémoc; la calzada de Guadalupe y el Eje 4 Norte; y desvíos en la avenida 5 de Febrero.

Como alternativas viales, a los automovilistas se ofrece la avenida De los Insurgentes, el Eje 2 Norte y la avenida Ferrocarril Hidalgo, vialidades que, aunque están lejanas de la Plaza Mariana, ofrecen más fluidez al tránsito vehicular.

Peregrinos que visiten Basílica de Guadalupe deberán estar vacunados

La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó sobre el operativo que se desplegará en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el Día de la Virgen de Guadalupe.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil Figueroa, informó que los peregrinos que deseen visitar la Basílica de Guadalupe del 10 al 12 de diciembre deberán presentar el cuadro de vacunación completo y el uso obligatorio de cubrebocas.

Pidió no llevar a la celebración de la Virgen de Guadalupe a niños, niñas y adolescentes no vacunados. Afirmó que no se permitirá la pernocta, no se podrá permanecer en los atrios de la Basílica de Guadalupe ni al interior de los templos. La estancia de peregrinos no prestará servicios.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

lmo