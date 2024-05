Ya no hay Contingencia, ¿Aplicará el Hoy No Circula el domingo 5 de mayo?

La Ciudad de México y el Estado de México han vivido unos días complicados en cuanto a la contaminación. La contingencia ambiental se activó en varias ocasiones y esto provocó que se aplicara el Doble Hoy No Circula en más de una ocasión. Sin embargo, para el domingo 5 de mayo la situación será diferente.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis ( CAMe ) informó que suspendió la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México. De haberse mantenido, las reglas del Doble Hoy No Circula se mantendrían, pero no es así. De hecho, la mayoría de los vehículos ahora podrán circular sin problemas en la capital del país. Aunque claro, aquellos que no cuenten con verificación vehicular, no pueden circular en la Ciudad de México

📄#ComunicadoCAMe | 17:00h

Se suspende contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, ya que los modelos de pronóstico indican que las condiciones meteorológicas continuarán favorables para la dispersión de contaminantes en el resto de la tarde.https://t.co/KvryE0kN9B pic.twitter.com/43Ep1YvOWA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 4, 2024

El Hoy No Circula no aplicará el domingo 5 de mayo

Las autoridades de la CDMX informaron que el programa del hoy no circula no aplicará los domingos. Esto significa que todos los vehículos podrán recorrer las calles y las avenidas del Valle de México sin temor a ser multados.

Existieron muchas dudas al respecto gracias a la contingencia ambiental. Los altos índices de contaminación que fueron una constante durante toda la semana amenazaron con mantenerse durante el fin de semana y provocar que varios autos se quedaran en casa el domingo, pero no será así. El Hoy No Circula operará con normalidad y el domingo es el único día en donde no sanciona a ningún carro por salir.

Es importante mantenerse al tanto del programa del Hoy No Circula . Hay que recordar que las autoridades tienen la facultad de levantar infracciones que pueden ir desde los 2 mil hasta los 3 mil pesos dependiendo de la gravedad del caso. De igual manera, podrían enviar los vehículos al corralón de ser necesario.

