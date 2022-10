Toma precauciones: Metro CDMX presenta retrasos en Líneas 6 y A

Durante la mañana de este jueves 13 de octubre, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, han reportado retrasos en la Línea 6, la cual va de El Rosario a Martín Carrera y en la Línea A, que corre de Pantitlán a La Paz.

Retrasos en la Línea 6 del Metro CDMX

A través de redes sociales, usuarios han manifestado su molestia por la marcha lenta de la Línea 6 del Metro CDMX , incluso algunos han dicho que hicieron alrededor de 30 minutos en un trayecto de 10 minutos. “Como es posible, siempre es lo mismo”, son otros de los comentarios de los usuarios.

Pues la línea 6 está de la gaver ... Ayer y hoy casi 30 minutos para aún trayecto de 10 min 😒😒😒 — Angelica Ortega (@angieortegahdz) October 13, 2022

Retrasos en la Línea A del Metro CDMX

Además de los retrasos reportados en la Línea 6, también se ha registrado marcha lenta en la Línea A, de acuerdo con la información de algunas personas, quienes han dicho que los trenes se detienen varios minutos en las estaciones y expresan que no saben cuál es el motivo de ello, ya que no hay gran afluencia de personas. "¿Qué pasa en la Línea A? No avanza” es otro de los comentarios.

Línea a, el tren se queda a hacer base en cada estación, motivo??? No hay afluencia de gente como para que el pretexto sea el cierre de puertas — kako lukiya (@JulioOr68492366) October 13, 2022

Por otra parte, cabe mencionar que los usuarios han dicho que la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista presenta buen avance, razón por la que algunos han “felicitado” a los operadores de esta estación, ya que no todos los días se encuentra sin problemas de retraso. “Subí 7:01 en rio de los remedios (Linea B) y he llegado a guerrero con 7:28 creo que es el tiempo estimado para este recorrido”, dijo un usuario a través de redes sociales.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

ldb