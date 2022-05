Línea 12 Metro CDMX: Tania sigue con atención médica, su hermana murió

Algunas de las familias de las víctimas del desplome en la Línea 12 del Metro CDMX se han reusado a firmar un acuerdo reparatorio, uno de esta familias es la de Nancy y Tania Lezama Salgado, quienes viajaban esa trágica noche del 3 de mayo de 2021 en uno de los vagones que cayeron; la primera perdió la vida y Tania resultó gravemente lesionada, y necesita atención médica.

Recordemos que esa noche trágica, Nancy de 22 años, salió de trabajar, cenó con su novio Enrique, y se quedó de ver con su hermana Tania de 15, para irse juntas a su casa y encontrarse con sus papás en Peña Alta, Tláhuac, pero cuando iban en camino, ocurrió lo que ya conocemos.

Bernarda Salgado, mamá de Nancy y Tania, señaló que han recibido apoyo de las autoridades capitalinas, pero aún no han firmado ningún acuerdo reparatorio porque no les convienes, “era otorgarles el perdón a todos, a todo lo que traía ahí el acuerdo y pues ya no se hacían responsables de las terapias”.

Línea 12 Metro CDMX: Tanía sigue con atención médica

La mujer aseguró que su hija, Tania, recibió apoyos para cubrir consultas, cirugías y rehabilitación, sin embargo, cuando su familia no aceptó los apoyos, ella dejo de recibir la atención clínica que asegura aún necesita.

Ahorita de que no las tengo, sí me ayudaron mucho pero ahorita no las tengo y me duele mucho mi cintura, mis piernas, me duele mi cabeza, me sale sangre de la nariz y me duele la mandíbula señaló la joven.

La madre de la menor señaló que solo está pidiendo que las autoridades capitalinas se hagan responsables respecto a las terapias y las rehabilitaciones que necesita su hija, además de que reciban una “indemnización justa porque es muy poco lo que quieren dar”.



CDMX ha apoyado a las víctimas del colapso de la Línea 12

A un año de los lamentables acontecimientos, en conferencia de prensa, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX), indicaron que se han estado atendiendo a las familias de los deudos de las 26 lamentables defunciones, además de las 103 lesionadas.

El asesor designado por la jefatura de gobierno para coordinar los apoyos a los afectados de la Línea 12, Ernesto Alvarado Ruiz, señaló que se estableció una red de seguimiento a través de servidores públicos designados como enlaces, cuya encomienda era estar en contacto directo cotidiano con todas y cada una de las familias para identificar el grado de afectación y estar en condiciones de brindarles todos los apoyos necesarios.

El funcionario dio a conocer que se acudió a las instalaciones de 19 hospitales público y siete hospitales privados; al momento, se tiene un universo de atención de alrededor de mil 599 atenciones en materia médica, de diferente naturaleza, desde seguimiento médico hasta intervenciones quirúrgicas de alta especialización.

74 de las personas afectadas han acudido al Instituto Nacional de Rehabilitación y, al momento, hay 39 personas que continúan asistiendo a terapias rehabilitatorias para adquirir nuevamente fortaleza muscular, flexibilidad, potencia, etcétera señaló.

Respecto al proceso judicial, señaló que al momento, el 76% de las víctimas afectadas designaron como asesores jurídicos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Fiscalía General de Justicia de la capital, el resto cuenta con asesoría de despachos o de abogados particulares, todos tienen representación legal; y más del 90% de las víctimas han optado los acuerdos reparatorios.

