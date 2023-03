Metro CDMX hoy 3 de marzo: Rescate de persona en Línea 3 provoca retrasos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX hoy viernes 3 de marzo de 2023 registró problemas en la Línea 3, la cual va de Indios Verdes a Universidad, debido al rescate de una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro CDMX hoy?

A través de redes sociales, el Metro CDMX emitió un comunicado en el que dijo que se luego de las maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó en la Línea 3, se reanudaba la circulación de los trenes en la Línea 3 y todas las estaciones ofrecían servicio.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 3, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio. https://t.co/3i0vR5d51Q — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 3, 2023

¿Hay retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX?

Ante las declaraciones del Metro CDMX , los usuarios han mostrado su molestia, ya que han dicho que en algunas estaciones continúan los problemas para abordar y viajar, por ejemplo, una de las usuarias dijo que “Nos acaban de sacar en Guerrero porque dicen que tardarán 2 horas. O funcionan o no?”, otro caso es el de otra persona quien expresó que “En Hidalgo no dejan ingresar y dicen que no hay servicio”, mientras que otro de los viajeros dijo que “Niños Héroes esta detenido, no hay tren dirección Universidad”

También es importante mencionar que otros viajeros han dicho que los trenes sí están avanzando pero de forma muy lenta, por lo que es importante tomar las debidas precauciones si piensas transitar en la Línea 3 del Metro CDMX este viernes.

Nos acaban de sacar en Guerrero porque dicen que tardarán 2 horas. O funcionan o no? — Cinthya Viridiana Sanchez Perez (@virisonne) March 3, 2023

