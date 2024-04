¡Sal con tiempo! Estas Líneas del Metro CDMX registran retrasos de hasta 30 minutos

Oficialmente concluyeron las vacaciones de Semana Santa y miles de personas regresan a sus centros de trabajo, al igual que las niñas y niños regresan a las escuelas; esto ya se ha reflejado en el transporte público de la Ciudad de México . Esta mañana de lunes 8 de abril de 2024, el Metro CDMX registra importantes retrasos.

¿En qué Líneas del Metro CDMX hay retrasos?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que las Líneas 3 y 7 cuentan con gran afluencia de usuarios y retrasos de hasta 7 minutos. Por su parte las Línea 9 del Metro CDMX se queda sin luz y suspende servicio y B tienen un atraso de 6 minutos.

Conoce el avance de los trenes de la Red y planea tu viaje. Toma previsiones. pic.twitter.com/PhCTbcnESS — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 8, 2024

¿Qué esta pasando en la Línea 3, 5, 9 y 12 del Metro CDMX?

El Metro CDMX reporta dichos datos, no obstante los usuarios aseguran que no es así y que el sistema se encuentra colapsado. En X aseguraron que en Pantitlán Línea 5 los andenes están repletos y no llegan trenes.

Por su parte la Línea 3 presenta amontonamientos, según lo reportado, en la estación Guerrero con dirección a Universidad, los trenes que llegan no se pueden abordar de lo llenos que van, por lo que solicitaron que envíen algunos vacíos.

Asimismo señalaron que la Línea 5 está muy lenta, pese a que se conoce que la Línea 9 se encuentra en mantenimiento.

El Metro CDMX informó que los retrasos en la Línea 7 se deben a que se retiró un tren para revisión.

Linea 7 lenticima de mixcuac a tacuba lla 30 no puede ser posible🤬🤬🤬🤬🤬 — gato negrete (@GatoNegret76407) April 8, 2024

Riña afuera de estación Bellas Artes

La noche de este domingo 7 de abril se registró una riña a las afueras de la estación Bellas Artes (Línea 2), dejando como saldo preliminar una persona herida porarma de fuego y una movilización policíaca en la zona. De acuerdo con el Metro CDMX, el agresor intentó escapar ingresando a las instalaciones.

El ataque a tiros una mujer afuera del Metro Bellas Artes fue DIRECTO:



Estos 2 sujetos la balearon e intentaron huir en Metro, pero fueron detenidos por policías y la gente.



La víctima, María Guadalupe (40) es comerciante de frutas. pic.twitter.com/GP3LygcweE — Antonio Nieto (@siete_letras) April 8, 2024

