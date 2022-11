Metro CDMX: Cierran estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2

El Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informó que la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña estará cerrada hasta nuevo aviso.

Nuevamente el servicio de transporte mencionó que la estación Zócalo, que es la más cercana a Palacio Nacional, se cerraría hasta que se diga lo contrario. Ante ello exhortó a quienes diariamente usan esta parada a optar por otras alternativas para llegar a su destino.

Así fue el inició el desfile revolucionario

Hay que señalar que el aviso se da en el marco del Desfile de la Revolución Mexicana, que se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre por la mañana en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

Con el aviso del cierre temporal de la estación Zócalo-Tenochtitlán del Metro CDMX, el transporte dio a conocer algunas alternativas que pueden utilizar aquellos que decidan asistir al desfile o bien, realizar algunas actividades por la zona.

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Zócalo-Tenochtitlan de Línea 2, hasta nuevo aviso. Para llegar a la zona centro de la ciudad, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes, L2/L8. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 19, 2022

Metro CDMX: Alternativas ante el cierre de la estación Zócalo

Las personas que habitualmente usan la estación Zócalo-Tenochtitlán para acudir a sus trabajos, escuelas o simplemente a sus hogares, deberán ahora utilizar las siguientes paradas:

Línea 2

Bellas Artes

Allende

Pino Suárez

Línea 8

San Juan de Letrán

Bellas Artes

Metro CDMX: ¿Otras líneas serán afectadas?

Debido a que el Desfile de la Revolución Mexicana no durará tanto tiempo a comparación de otros eventos y el número de participantes no es tan grande, otras líneas del Metro no serán afectadas. En caso de que decidas asistir, la conmemoración comenzará a las 8:30 de la mañana y finalizará a las 10:00 horas.

adn40 siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Google News y lleva la información en tus manos