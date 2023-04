Habrá 1 caravana y 8 manifestaciones hoy 17 de abril de 2023 en la CDMX

Sal con tiempo porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que en la capital del país se prevén varias manifestaciones hoy 17 de abril de 2023, las cuales se concentrarán principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la agenda de la SSC CDMX, este lunes 17 de abril, día en que miles de estudiantes regresan a las aulas tras las vacaciones de Semana Santa , se prevé 1 caravana y 10 manifestaciones en las calles de la capital, por lo que será un inicio de semana ajetreado.

Manifestaciones hoy en la alcaldía Tlalpan

Durante este martes 17 de abril, Comuneros del Pueblo San Francisco Tlalnepantla, relizarán una caravana en la autopista México-Cuernavaca, en el kilómetro 28, rumbo al Zócalo de la CDMX. Solicitan a las autoridades de la Comisión de Recursos Naturales (CORENA), se autorice su contratación como brigadistas.

No se descarta que se trasladen hacia las oficinas de la Comisión de Recursos Naturales (CORENA) ubicadas en Av. Año de Juárez No. 9700, col. Quirino Mendoza, Col. Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Alc. Xochimilco con el fin de solicitar atención a sus demandas.

Por otra parte, la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se manifestará a las 11:00 horas en la Rectoría General de la Universidad. Mostrarán su rechazo a las clases en línea, a la recalendarización de clases presenciales y para exigir respuesta a su pliego petitorio.

Manifestaciones hoy en la alcaldía Cuauhtémoc

La colectiva “Poderosas México” se manifestará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir apoyo para la búsqueda y localización de una adolescente desaparecida el pasado 09 de abril en la colonia Barrio de Santa Ana, alcaldía Tláhuac.

Manifestaciones hoy en la alcaldía Iztapalapa

La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa se manifestará en el plantel ubicado en Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Leyes de Reforma 1ª Sección. Mostrarán su rechazo a las clases en línea, a la recalendarización de clases presenciales y para exigir respuesta a su pliego petitorio.

Manifestaciones hoy en la alcaldía Iztacalco

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) se manifestará en la Sala de Armas, Ciudad Deportiva (Puerta 6) Viaducto Río de la Piedad s/n., Col. Granjas México, Alc. Iztacalco. Los integrantes realizarán el Congreso Nacional 2023, por el fortalecimiento de la lucha social y la organización de los pueblos para reivindicar la tierra, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha Campesina”.

Manifestaciones hoy Miguel Hidalgo

El Grupo de Acción Revolucionaria (GAR) se manifestará en las oficinas de Representación del Gobierno del Estado de Zacatecas Bahía de Coqui No. 73, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo para exigirun alto a los asesinatos de los luchadores sociales en el Estado de Zacatecas.

Manifestaciones hoy en la alcaldía Gustavo A. Madero

La colectiva feminista “Nos queremos Vivas Neza” se manifestará a las 13:40 en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Plantel Gustavo A. Madero II en Av. Eduardo Molina y Río de los Remedios , Col. Juan González Romero, Alc. Gustavo A. Madero. Exigen destitución del Director del plantel por supuesto acoso a una estudiante.

Manifestaciones hoy en Álvaro Obregón

El colectivo por la Paz en Colombia desde México se concentrará a las 16:00 horas en la Universidad Iberoamericana. Se develará la placa en memoria de activista afrocolombiana fallecida, víctima del conflicto armado en Colombia.

En esta misma alcaldía, durante el día, el Sindicato Único de trabajadores de Notimex (Sutnotimex) se concentrará en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se realizará una Mesa de diálogo para escuchar el planteamiento del Gobierno Federal para solucionar la huelga; así como para mostrar su inconformidad ante la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX).

