Se reporta lluvia en 9 alcaldías y se espera caída de granizo en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) activó la alerta amarilla por desplazamiento de lluvia y posible caída de granizo en nueve alcaldías de la CDMX.

Por esta razón la alerta amarilla por lluvia y posible caída de granizo es para las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras y Tlalpan.

Cabe mencionar que de acuerdo a la alerta temprana de la CDMX se pronosticó para este lunes, fuertes vientos y posible caída de granizo.

De acuerdo a las autoridades meteorológicas se espera que la lluvia se presente de las 17:30 a las 21:00 horas aproximadamente, por lo que se recomienda a la población no salir sin paraguas o impermeable, no arrojar basura a las alcantarillas para no provocar encharcamientos y en la medida de lo posible, colectar el agua para regar las plantas.

En caso de lluvia fuerte se pide a la población no tratar de cruzar calles y avenidas con corrientes fuertes y tener cuidado por la caída de árboles por el reblandecimiento del suelo por la lluvia y la fuerza del viento.

Metro CDMX activa marcha lenta

Por su parte, el Metro CDMX activó la marcha lenta para cinco líneas de la red, por la persistencia de lluvia.

La marcha lenta es para las líneas 3, 5, 6, 7 y B, esto significa que se duplican los tiempos de traslado.

Adicional a ello, el Metro CDMX hace un llamado a resguardar sus paraguas dentro de sus instalaciones para evitar que estos caigan a las vías y provoquen un retraso mayor en el servicio.

