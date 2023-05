Hoy en día, tramitar la licencia de conducir en la Ciudad de México (CDMX) es un proceso relativamente sencillo, pues se limita a solicitar ciertos documentos y listo; sin embargo, esto no significa que las personas realmente cuenten con conocimientos básicos de conducción, ya que no existe un examen que califique las aptitudes teóricas y prácticas para manejar con responsabilidad.

Es justo en este contexto que el diputado Federico Chávez del Partido Acción Nacional (PAN) propone una iniciativa que cambiaría estos parámetros. Él propone que todo aquel que requiera expedir o renovar su licencia deba aprobar un examen .

Por el momento esta solo es una propuesta, pero la la idea es que los conductores deban aplicar y aprobar un examen teórico y práctico; mismo que deberá renovarse siete años después, a fin de “validar” los conocimientos.

Estas pruebas serían creadas y aplicadas por la Secretaría de Movilidad ( Semovi ) y se deberían realizar en caso de primera emisión o renovación.

¿Exámenes oftalmológicos para conducir?

Aunque no sería aplicable en CDMX o al menos no por el momento, esta práctica sí existe en otros lugares del mundo, tal es el caso de Montenegro, este país europeo además de pruebas oftalmológicas y psiquiátricas que valoran si la persona es apta para maneja también se cuentan con ciertas restricciones en las pruebas, donde no se aceptan más de tres errores en el examen práctico.

Lo cierto es que cada lugar tiene sus propias reglas a fin de disminuir o evitar los accidentes viales , porque muchas veces estos son por imprudencia e irresponsabilidad, pero también por falta de conocimientos sobre cómo actuar.

En Australia, por ejemplo, antes de que una persona obtenga su licencia de conducir debe cumplir con 120 horas prácticas de manejo, mientras que Noruega realizan preguntas sobre cómo hay que reaccionar en caso de alguna situación hipotética.

