Iron Maiden en CDMX: Horarios y cómo llegar al Foro Sol

El día esperado por los fanáticos de Iron Maiden por fin llegó, este miércoles 7 de septiembre la banda británica se presentará en el Foro Sol, de la Ciudad de México (CDMX), por lo que te decimos los horarios y las formas del llegar al concierto.

Este miércoles podría llover por el paso del huracán Kay, por lo que es importante llevar un impermeable y tomar previsiones, ya que los traslados podrían ser más lentos por el tráfico.

Según la información oficial, las puertas del venue abrirán a las 17:00 horas y la primera banda será Mastodon que abrirá a las 19:30 horas, mientras que Iron Maiden saldrá a las 21:00 horas.

¿Cómo llegar al concierto de Iron Maiden en el Foro Sol?

El venue del Foro Sol se localiza en Avenida Viaducto Rio de la piedad S/N Colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco de la CDMX. Paa llegar en auto las vialidades más importantes son avenida Río La Piedad, Río Churubusco y Añil.

Te recomendamos llegar al concierto en el Foro Sol a través de Metro CDMX en la estación Ciudad Deportiva de la Línea. Otra ruta es la Línea 2 del Metrobús que va de Tacubaya a Tepalcates, se puede llegar por las estaciones UPIICSA o El Rodeo.

Otra forma de llegar al concierto de es a través de la Línea 2 del Trolebús que corre de Chapultepec a Pantitlán bajando en Río Churubusco o Palacio de los Deportes.

Posible setlist de Iron Maiden en el Foro Sol

De acuerdo con las canciones que ha tocado Iron Maiden en sus últimas presentaciones de Legacy Of The Beast Tour 2022, este sería el posiblre setlist.

- Senjutsu

- The Writing On The Wall

- Stratego

- The Time Machine

- Revelations

- Blood Brothers



- Run To The Hills

- Sign Of The Cross

- Aces High

- Flight Of lcarus

- Fear Of The Dark

- The Clansman

- The Trooper

- Hallowed Be Thy Name

- The Number Of The Beast

- Iron Maiden

- Encore

- Churchill’s Speech

-Always Look on the Bright Side of Life

adn40, siempre conmigo. Síguenos en Twitter

sga