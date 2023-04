¿Fue secuestrada? Encuentran con vida a la rapera ‘Inof’, en la CDMX

Ana Arizbeth Soto Font, la rapera ‘Inof’ , quien fue reportada como desaparecida en la Ciudad de México, fue localizada con vida en las calles de la capital, sin embargo, las declaraciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las de los familiares y amigos de la joven se contradicen respecto a su ausencia.

Ana Arizbeth Soto Font, mejor conocida en el mundo del freestyle mexicano como ‘Inof’ desapareció el pasado 8 de abril. Su hermano Nando Font fue quien reportó su ausencia luego de perder comunicación con ella después de que subiera a un mototaxi. Debido a que las autoridades capitalinas no mostraban interés en su desaparición, la familia y amigos se manifestaron el pasado 14 de abril en Bellas Artes y Avenida Juárez, así como frente a la Fiscalía de la Ciudad de México para exigir su aparición con vida.

Por la noche del 15 de abril, la Fiscalía de la CDMX señaló que la rapera Ana Arizbeth Soto había sido localizada “sana y salva” y que su ausencia había sido voluntaria, por lo que no fue víctima de algún delito. No obstante, sus familiares amigos señalaron que esto no era verdad, pues ella sí fue plagiada.

La Fiscalía CDMX informa que fue localizada sana y salva la joven Ana Arizbeth, quien fue reportada como ausente el pasado 8 de abril. De acuerdo con los primeros reportes, su ausencia habría sido voluntaria y no fue víctima de delito -dijo la Fiscalía capitalina.

La #FiscaliaCDMX informa que fue localizada sana y salva la joven Ana Arizbeth, quien fue reportada como ausente el pasado 08 de abril. De acuerdo con los primeros reportes, su ausencia habría sido voluntaria y no fue víctima de delito. En breve mayor información. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 16, 2023

¿Qué dicen los familiares de Ana Arizbeth Soto Font, ‘Inof’?

Familiares de ‘Inof’ aseguraron que la joven si fue privada de la libertad en una casa de seguridad en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero y tras viralizarse su caso y las indagatorias que se lograron por propia mano, fue arrojada en un predio descalza en la colonia Moctezuma.

En una publicación de Facebook, Nando Font dijo que habían encontrado a su hermana, pero las autoridades no querían proceder contra la persona que la tenía, por lo que la dejarían libre, bajo el argumento que Ana Arizbeth Soto Font, era mayor de edad. Ante ello pidió apoyo a protestar y pedir justicia.

“Mi hermana se encuentra en estado de shock y así le quieren tomar una declaración, si nos pueden apoyar viniendo a Isabel La Católica número 185 a la de ya para que no lo dejen libre. Este sujeto tiene 65 años o más. Dicen que se dedica a la trata de personas, gracias a Dios mi hermana está con nosotros, pero queremos justicia”.

Luego del hallazgo de la rapera ‘Inof’, familiares y amigos dijeron ante la prensa que es “infame” que la Fiscalía CDMX diga que fue una desaparición voluntaria. Asimismo, aseguraron que Ana Arizbeth Soto Font pudo regresar gracias a las protestas e investigaciones realizadas por ellos y no por el trabajo de las autoridades.