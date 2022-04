¿Habrá Hoy No Circula este Viernes Santo en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula para la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios del Estado de México (Edomex) aplicará este Viernes Santo 15 de abril para los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma de verificación 1 y 2.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula funcionará desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas del Viernes Santo.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Los 18 municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula del 15 de abril son:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Autos que quedan exentos del Hoy No Circula

Las motocicletas, taxis, automóviles destinados al transporte público, automotores de transporte de carga y carros conducidos por personal o trabajadores de la salud, quedan exentos del Hoy No Circula.

Multas por no acatar el Hoy No Circula en CDMXLos conductores que no acaten el Hoy No Circula serán sancionados con una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ) vigente, es decir, de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Objetivo del Programa Hoy No Circula

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, el programa Hoy No Circula es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

