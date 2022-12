Hoy No Circula viernes 2 de diciembre en la CDMX y Edomex

La CAMe establece que por el programa Hoy No Circula, los vehículos con restricciones no podrán circular de 5:00 am a 22:00 pm en la CDMX y Edomex.

Escrito por: Yael Toribio

Getty Images