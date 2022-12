Hoy No circula sabatino 31 de dic: ¿Se suspende en CDMX y Edomex?

Este 31 de diciembre no solo es el último día del año, también es el quinto y último sábado de diciembre, por lo que te contamos si será suspendido el programa Hoy No Circula sabatino, para que los capitalinos no lleguen tarde a las citas donde festejarán el Año Nuevo 2023.

Hoy No Circula sabatino

De acuerdo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) prácticamente toda la semana se ha mantenido una calidad del aire que va de regular a buena, sin embargo se espera que la noche de este 31 de octubre haya una quema considerable de pirotecnia y fogátas, las cuales podrían disparar los niveles de contaminación, de ahí que el Hoy No Circula sabatino se mantendrá este 31 de diciembre y aplica para todos los vehículos que tienen holograma 2, mientras que holograma 1, cero y doble cero están excentos.

🔴#QueNoSeTePase |

El programa #HoyNoCircula de mañana sábado 29 de octubre en la #ZMVM es para TODOS los vehículos con HOLOGRAMA 2.

Hologramas 1, 00 y 0 quedan exentos.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Fug0nLfatf — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) October 28, 2022

¿Cuáles son los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula sabatino?

Los 18 municipios del Edomex donde aplica el programa Hoy No Circula sabatino son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

Autos que quedan exentos del Hoy No Circula sabatino

Quedan exentos del programa Hoy No Circula los vehículos con los hologramas 0 y 00, además de los eléctricos e híbridos.

También los automóviles de personas con discapacidad, el transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, protección civil, unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

¿Cuál es la multa por no acatar el Hoy No Circula sábatino?

En el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones los días y horas correspondientes.

La multa será de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), se traduce en una sanción de mil 689.80 a 2 mil 568.50 pesos.