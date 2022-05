Hoy No Circula sabatino del 14 de mayo en CDMX y Edomex

Este 14 de mayo, el programa Hoy No Circula sabatino señala que deben descansar los autos con holograma 1 que tengan placas con terminación par, es decir 0, 2, 4, 6 y 8. La restricción también es para todos los automóviles con holograma 2.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) el horario del el programa Hoy No Circula sabatino se pone en marcha desde las 5:00 a las 22:00 horas de este 14 de mayo.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula sabatino

·Atizapán de Zaragoza

· Coacalco de Berriozábal

· Cuautitlán

· Cuautitlán Izcalli

· Chalco



· Chicoloapan

· Chimalhuacán

· Ecatepec de Morelos

· Huixquilucan

· Ixtapaluca

· La Paz

· Naucalpan de Juárez

· Nezahualcóyotl



· Nicolás Romero

· Tecámac

· Tlalnepantla de Baz

· Tultitlán

· Valle de Chalco

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/S9F9KDqzPK — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 8, 2022

¿Qué estados de México abarcan la Megalópolis?

La Megalópolis se encuentra en la región central México y está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy no Circula?

No olvides que la multa por no respetar las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Cuenta de la capital, un equivalente de $1,509.80 a $2,264.70 pesos, mientras que en el Estado de México la multa será de $1,460.80 pesos.

Verificación mayo-junio, ¿Qué día debes verificar tu auto en CDMX?

Los automovilistas que deberán realizar su verificación en mayo son aquellos que cuenten en su auto con engomado azul, así como placas con terminación 9 y 0, corresponde su verificación al mes de Mayo-Junio.

Por otro lado, los autos que cuenten con engomado rojo, así como con placas terminación 3 y 4, corresponde su verificación al mes de Marzo-Abril; sin embargo, con la actualización al calendario se extendió la fecha límite hasta el 15 de mayo.

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

sga