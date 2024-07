Hoy No Circula en CDMX y Edomex del sábado 6 de julio de 2024: ¿Qué carros descansan?

¡Atención automovilista! Los fines de semana también aplica el programa Hoy No Circula, aquí te compartimos cuáles son los vehículos que no podrán transitar por la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) este sábado 6 de julio, para que tomes tus precauciones y estés preparado.

Hoy No Circula se realiza día con día y su objetivo es reducir la contaminación y que se mantenga una buena calidad del aire en el Valle de México. El programa de restricción vehicular lleva más de 30 años implementándose, mientras que su versión sabatina casi cumple 15 años.

El Hoy No Circula sabatino es distinto al que se emplea de lunes a viernes. Que un coche pueda circular o no en sábado en la zona metropolitana depende de su holograma y de la terminación de su placa, si es par o impar.

¿Qué autos no circulan este sábado 6 de julio de 2024?

Este primer sábado de mes no podrán circular los vehículos con holograma 1, terminaciones de placas NON (1,3,5,7 y 9) entre las 5:00 y las 22:00 horas. No pueden transitar los automóviles con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el último número de su placa.

En la CDMX el Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías: Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco , Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Municipios del Estado de México con Hoy No Circula



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué autos circulan este sábado 6 de julio de 2024?

Al igual que de lunes a viernes, los carros con holograma 0 y 00 quedan exentos. Este primer sábado de mes pueden circular los vehículos con holograma 1, terminaciones de placas PAR.

