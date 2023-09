Hoy No Circula para el miércoles 20 de septiembre en CDMX y Edomex

Durante la noche previa o antes de salir de casa por la mañana, no olvides consultar a qué autos afecta el Hoy No Circula , ya que en caso de no respetar este programa ambiental, los conductores deberán verse obligados a pagar una sanción económica.

Sin embargo, el costo de transitar en un día que no te toca será bastante caro, pues además de la multa habrá que cubrir el gasto por el arrastre al corralón más lo que este proceso desencadene. Así que a fin de que lo evites, en adn40 te informamos oportunamente sobre qué autos tienen prohibido transitar en la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios del Estado de México (Edomex) este miércoles 20 de septiembre de 2023.

Hoy No Circula del miércoles, ¿a quiénes afecta?

Siguiendo los datos del calendario oficial, los días miércoles son restrictivos para todos aquellos vehículos cuya terminación de placa sea 3 y 4, color rojo, pero solo en caso de que sean foráneos o el holograma sea 1 y 2.

Calendario 2023 del Hoy No Circula para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Si tu engomado o terminación coincide, pero es holograma 0 y 00 no te preocupes, en tu caso no aplica el Hoy No Circula, tu coche es uno de los pocos que se incluye en el grupo de excepciones, tal y como ocurre con los eléctricos e híbridos, motocicletas, quienes utilizan gas natural o tienen placas de discapacitados.

También se incluyen a unidades que ofrecen servicios urbanos, transporte escolar o de pasajeros, así como los autos destinados a la seguridad pública y/o de protección civil.

Horario del Hoy No Circula

Sin importar el día de la semana, incluso en sábado, este programa cuenta con un horario de 05:00 a 22:00 horas, por lo que si tu coche tiene prohibido transitar lo mejor será dejarlo en casa, ya que en caso de ser sorprendido por un oficial de tránsito el conductor deberá pagar entre 2 mil y más de 3 mil pesos.

