Hoy No Circula del miércoles 14 de septiembre en CDMX y Edomex

Por el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que los vehículos que no podrán transitar este miércoles 7 de septiembre son aquellos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y que tengan el holograma de verificación 1 y 2.

De acuerdo con la CAMe, estas restricciones aplican a partir de las 5:00 de la mañana, hasta las 22:00 horas de la noche del miércoles en toda la capital del país y en 18 municipios conurbados del Edomex.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Estos son los 18 municipios del Estado de México donde aplica el programa Hoy No Circula:



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/wtyzcOBSpk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 28, 2022

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Vehículos con hologramas cero y doble cero.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Coches de personas con discapacidad.

Transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

Unidades que funcionen con gas natural.

¿Cuál es la multa por no acatar el Hoy No Circula en CDMX?

En el artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones los días y horas correspondientes.

La multa será de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, es decir, de mil 924.4 a 2 mil 886.6 pesos.

¿Qué enfermedades puede causar la contaminación ambiental?

La contaminación ambiental puede causar enfermedades a mediano y largo plazo que afectan principalmente la salud de quienes viven en grandes ciudades y que constantemente se enfrentan a contingencias, como en el caso de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Se supone que la finalidad de emitir alertas ambientales es procurar la salud de la población, ya que la concentración de partículas diminutas que se encuentran suspendidas en el aire pueden impactar negativamente a los seres humanos.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que durante el 2016 en América, cerca de 250 mil muertes prematuras ocurrieron debido a las afectaciones de la contaminación ambiental. Mientras que en el mundo se registraron cerca de 7 millones, de las cuales el 88% ocurrió en países de ingresos bajos y medios.

