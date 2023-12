Evita multas: Así aplica el Hoy No Circula este 13 de diciembre en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! Como cada semana, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer los autos que deberán acatar el programa Hoy No Circula, el cual para este miércoles 13 de diciembre aplicará para un sector en específico de la población de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con lo establecido por las autoridades correspondientes, las restricciones aplican en un horario de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche de este próximo miércoles 13 de diciembre de 2023.

Es por ello que a continuación te daremos a conocer cómo es que aplica el programa Hoy No Circula en la capital de la República Mexicana, así como los municipios del Estado de México en los que se tiene que acatar esta restricción vehicular.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este miércoles 13 de diciembre?

De acuerdo con lo señalado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula de este miércoles 13 de diciembre aplica para aquellos autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 y aquellos que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Como bien se mencionó anteriormente, este programa aplica en un horario en específico, es decir de las 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche de este miércoles 13 de diciembre tanto en la Ciudad de México como en los 18 municipios conurbados del Estado de México.

Autos en los que no aplica el Hoy No Circula

Pese a lo antes mencionado, es importante señalar que un grueso de la población puede continuar con sus actividades vehiculares con normalidad, pues los siguientes autos no son afectados por el Hoy No Circula.

Vehículos con hologramas cero y doble cero.

Automóviles eléctricos e híbridos.

Coches de personas con discapacidad.

Transporte escolar, de perecederos, residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

Unidades que funcionen con gas natural.

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Motocicletas

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Q8XFX79weY — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 10, 2023

Multa por no cumplir con el Hoy No Circula

Recuerda que la multa por no repostar las normas de movilidad en la Ciudad de México por el Hoy No Circula, pueden ir de los 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo cual equivale entre los 2 mil 74.80 a los 3 mil 112.60 pesos.

Municipios en los que aplica el Hoy No Circula

En cuanto al Estado de México, los municipios en los que aplica este programa de movilidad son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.