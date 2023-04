Hoy No Circula 11 de abril 2023 en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dio a conocer los vehículos que cuentan con restricciones para transitar en toda la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex), debido al programa Hoy No Circula que aplica este martes 11 de abril de 2023.

A través de su informe diario, la CAMe señaló que los automóviles con restricciones para la fecha antes mencionada son aquellos que cuenten con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, así como aquellos con holograma 1 y 2.

Es importante mencionar que estas restricciones aplican en un horario de 5:00 de la mañana a las 22:00 de la noche de cada uno de los días en los que los vehículos cuenten con las restricciones por el Hoy No Circula.

¿Hay vehículos exentos al Hoy No Circula?

Recuerda que pese a las restricciones de circulación en la CDMX y el Edomex, existen varios vehículos que quedan exentos al programa antes mencionado, los cuales se mostrarán a continuación.



Personas con discapacidad.

Autos con holograma 0 y 00

Transporte escolar.

Autos con placas vehículo antiguo

Vehículos que transportan alimentos perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública y protección civil.

Unidades que funcionen con gas natural.

Autos con placas de personas discapacitadas

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula de este martes 11 de abril?

En CDMX, los conductores que hagan caso omiso a las restricciones del Hoy No Circula recibirán una multa de tránsito que va de los 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que entró en vigor este 1 de febrero, equivalente entre los 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco

