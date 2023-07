¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 31 de julio en CDMX y Edomex?

¡Respeta el reglamento! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) reveló el listado de los autos con restricciones por el Hoy No Circula este lunes 31 de julio, los cuales no podrán transitar por toda la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex) en un horario en específico.

La CAMe señaló que un sector de los automovilistas en la CDMX y en algunas zonas del Edomex, no podrán transitar de las 5:00 de la mañana a las 22:00 de la noche por temas del reglamento.

Por ello, a continuación te daremos a conocer los autos que no podrán transitar en la capital del país y en la entidad mexiquense por el programa Hoy No Circula, el cual aplica para un sector de la población.

Hoy No Circula lunes 31 de julio

La Comisión Ambiental de la Megalópolis establece que los vehículos que no pueden circular en toda la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México este lunes, son los siguientes:

Autos con engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Autos con holograma 1 y 2

Es importante señalar que todos estos requerimientos se deben cumplir en conjunto, es decir, los tres puntos antes mencionados deben estar en su totalidad dentro de las especificaciones de la placa y engomado.

Como bien se mencionó anteriormente, las restricciones aplican de las 5:00 de la mañana a 22:00 de la noche este lunes 31 de julio.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Las personas que no respeten este programa de circulación en la Ciudad de México y en el Estado de México, se pueden hacer acreedores a una multa económica que podría ir de las 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Es decir, las multas pueden ser de los 2 mil 74.80 o los 3 mil 112.20 pesos mexicanos.

Recuerda que al tratarse de una multa por temas de circulación, sí amerita corralón el infringir en la normativa, pues será justo en el depósito de tránsito que los infractores deberán pagar el castigo en cuestión.

Municipios del Edomex en los que aplica el No Circula

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán.

Chalco.

Chimalhuacán.

Chicoloapan.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Tecámac.

Valle de Chalco

