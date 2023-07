Hoy No Circula: ¿Cómo aplica el programa este lunes 3 de julio?

¡Que no te multen! La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ya sacó la tabla de cada semana en la que explica cómo es que aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y Estado de México, por lo cual ya se conocen los autos con restricciones para este lunes 3 de junio.

Recuerda que aquellas personas que no respeten este programa de circulación en la Zona Metropolitana y el Valle de México, se pueden hacer acreedores a una multa económica de miles de pesos.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer cómo aplica el Hoy No Circula y las multas a las que te puedes hacer acreedor en la CDMX por no respetar este programa que aplica en determinado horario y en cierto grupo de la población.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este lunes 3 de julio de 2023?

La CAMe señaló que los vehículos que no pueden circular en toda la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México este lunes 3 de julio, por el programa antes mencionado, son los siguientes:



Autos con engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Autos con holograma 1 y 2

Recuerda que estas restricciones aplican en un horario de 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche de este lunes 3 de julio.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán.

Chalco.

Chimalhuacán.

Chicoloapan.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Tecámac.

Valle de Chalco

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Es importante mencionar que las multas por no respetar este programa pueden variar en relación a las entidades federativas del país, sin embargo, en cuanto a la Ciudad de México las multas pueden ir de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ).

Por ello las multas por saltarse el Hoy No Circula en la CDMX puede ser hasta de 3 mil 112.20 pesos en la máxima y en mínima, de hasta 2 mil 074.80 pesos.

¿Amerita corralón el Hoy No Circula?

Más allá de las multas económicas a las que te puedes hacer acreedor por no respetar el Hoy No Circula, es importante que sepas que el no respetar este programa sí es meritorio el uso del corralón.

Será ya dentro del depósito vehícular al cual tu auto fue trasladado, que deberás realizar el pago de la multa correspondiente emitida por los agentes de tránsito.

