Así aplica el Hoy No Circula este jueves 26 de enero en CDMX y Edomex

La CAMe dio a conocer a los vehículos que se verán afectados por el programa Hoy No Circula de 5:00 am a 22:00 de la noche de este jueves 26 de enero.

Escrito por: Yael Toribio

Getty Images