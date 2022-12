Hoy No Circula del jueves 22 de diciembre en CDMX y Edomex

Debido al programa Hoy No Circula la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), informó que para este jueves 22 de diciembre serán los vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, así como con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar dentro de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

A través del informe diario de la CAMe, se precisó que los vehículos con restricciones no podrán transitar a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche de este jueves 22 de diciembre en toda la capital del país y en 18 municipios conurbados del Edomex.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Estos son los municipios en los que aplica el Hoy No Circula.



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

¿De cuánto es la multa por no respetar el programa Hoy no Circula?

Recuerda que la multa por no respetar las normas ambientales del programa Hoy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), un equivalente entre los 1,924.40 a los 2,886.60 pesos.

¿Qué estados de México abarcan la Megalópolis?

La Megalópolis se encuentra en la región central México y está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Querétaro.

Objetivo el Programa Hoy No Circula

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el programa Hoy No Circula se realiza con el objetivo de prevenir, controlar y minimizar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital.

Multas por no acatar el Hoy No Circula en CDMX

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la CDMX, todos los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales, de lo contrario se harán acreedores a una multa de entre 20 y 30 Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), lo que equivaldría a una sanción económica que podría ir de los mil 924.40 a los 2 mil 886.60 pesos.