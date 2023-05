Así aplica el programa Hoy No Circula este 11 de mayo en CDMX y Edomex

¿No sabes si le toca descanso a tu auto? No te preocupes, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer todos los vehículos que cuentan con restricciones para transitar por el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del (Edomex).

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer todos los detalles sobre qué autos tienen que descansar este jueves 11 de mayo en las entidades antes mencionadas en un horario de 5:00 de la mañana a 22:00 de la noche.

¿Qué autos descansan este jueves por el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, son varios los parámetros que la CAMe establece para que los automóviles no transiten en la CDMX y el Edomex, y estos son:



Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

Por ello es de suma importancia que los conductores respeten estas normativas, pues de lo contrario se pueden hacer acreedores de una multa de miles de pesos.

¿Hasta qué modelo puedo obtener el holograma 0 y 00?

Es importante mencionar que la la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), todos los vehículos posteriores a su armado y circulación del año 2006, pueden obtener el holograma 0, ésto siempre y cuando cumplan al 100% con la prueba de Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB) y el de emisiones del tipo dinámica y estátic.

Estas pruebas se realizan en los verificentros y determinan si los autos son o no acreedores al holograma 0 en la Ciudad de México.

Para obtener el holograma 00, las autoridades de la CDMX señalan que se otorgan a todos los vehículos que cuenten con un desempeño ambiental superior al establecido en la capital del país.

¿Qué autos sí pueden circular?

Pese al programa Hoy No Circula que aplica en la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex, es importante mencionar que hay autos exentos, los cuales son:



Vehículos con hologramas cero y doble cero

Automóviles híbridos y eléctricos

Coches de personas con discapacidad

Transporte escolar, perecederos, residuos peligrosos y servicios de seguridad público

Unidades que funcionen con gas natural

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Motocicletas

Vehículos que porten holograma “EXENTO”

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula este 6 de abril?

Las multas por no respetar el Hoy No Circula van de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es equivalente a 2 mil 74.80 pesos a 3 mil 112.20 pesos.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco

