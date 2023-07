¿Para qué autos aplica el Hoy No Circula este 6 de julio de 2023?

Placas de los vehículos que no podrán transitar por la CDMX ni el Edomex este 6 de julio por el Hoy No Circula; esta es la multa por no respeta el programa.

Ciudad Compartir







Copiar Enlace Enlace Copiado

Escrito por: Adriana Pacheco

abalcazar/Getty Images